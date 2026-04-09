Juli ha dichiarato che l'amicizia con Olly rappresenta un aspetto fondamentale della sua vita. Ha spiegato di essere quasi una coppia di fatto con lui e ha attribuito a questa relazione il suo attuale successo nel mondo della musica, affermando di dover molto a Olly per aver realizzato un disco tutto suo. La collaborazione tra i due è durata nel tempo e si è consolidata anche come un rapporto personale profondo.

Questo articolo è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 14 aprile 2026. Da Coez a Bresh, da Tredici Pietro a Fulminacci: tanti gli ospiti importanti. Ma il più sorprendente è Fabio Concato. «L’ho ascoltato moltissimo la scorsa estate e l’ho riscoperto. Ha scritto e cantato cose meravigliose. Mi è venuto spontaneo suonare sopra la sua Voilà, metterci mano. Non pensavo potesse piacergli, e invece è stato molto aperto nei confronti del progetto. È la prima traccia dell’album, il benvenuto: la vedo come la rappresentazione più completa di ciò che è il cantautorato nella nostra cultura». Fra gli amici di questo disco, con chi farebbe una vacanza in barca? «Con Olly l’ho già fatta, quindi dico con Tommaso Paradiso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Juli: «L'amicizia è la cosa più importante della vita. Con Olly siamo quasi una coppia di fatto. Devo molto anche a lui se ora esco con un disco tutto mio»

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«Sento di non essere mai abbastanza per il mio lui, anche se mi trucco e mi metto un vestitino sexy, ci sarà sempre quella più giovane che lui guarderà con più desiderio». Risponde Elena Di CioccioLa settimana scorsa ci siamo infilati nella storia storia mordi e fuggi di un’amica: occhi verdi, artista di strada, chimica fulminante ma senza...

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Olly da record: “Tutta Vita” è l’album più veloce di sempre a raggiungere l’8° disco di platino FIMI! Il cantautore genovese continua a stupire: dall’uscita del suo album, mai fuori dalla Top 10 FIMI, ha accumulato oltre 2 milioni di copie certificate e 1 miliardo - facebook.com facebook

Protagonista assoluto della scena musicale italiana, Olly ha trionfato al 75° Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia, certificato tre volte disco di platino. x.com