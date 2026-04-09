Juli | L' amicizia è la cosa più importante della vita Con Olly siamo quasi una coppia di fatto Devo molto anche a lui se ora esco con un disco tutto mio
Juli ha dichiarato che l'amicizia con Olly rappresenta un aspetto fondamentale della sua vita. Ha spiegato di essere quasi una coppia di fatto con lui e ha attribuito a questa relazione il suo attuale successo nel mondo della musica, affermando di dover molto a Olly per aver realizzato un disco tutto suo. La collaborazione tra i due è durata nel tempo e si è consolidata anche come un rapporto personale profondo.
Questo articolo è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 14 aprile 2026. Da Coez a Bresh, da Tredici Pietro a Fulminacci: tanti gli ospiti importanti. Ma il più sorprendente è Fabio Concato. «L’ho ascoltato moltissimo la scorsa estate e l’ho riscoperto. Ha scritto e cantato cose meravigliose. Mi è venuto spontaneo suonare sopra la sua Voilà, metterci mano. Non pensavo potesse piacergli, e invece è stato molto aperto nei confronti del progetto. È la prima traccia dell’album, il benvenuto: la vedo come la rappresentazione più completa di ciò che è il cantautorato nella nostra cultura». Fra gli amici di questo disco, con chi farebbe una vacanza in barca? «Con Olly l’ho già fatta, quindi dico con Tommaso Paradiso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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«Sento di non essere mai abbastanza per il mio lui, anche se mi trucco e mi metto un vestitino sexy, ci sarà sempre quella più giovane che lui guarderà con più desiderio». Risponde Elena Di CioccioLa settimana scorsa ci siamo infilati nella storia storia mordi e fuggi di un’amica: occhi verdi, artista di strada, chimica fulminante ma senza...
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Protagonista assoluto della scena musicale italiana, Olly ha trionfato al 75° Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia, certificato tre volte disco di platino. x.com