Sanità penitenziaria al via formazione avanzata per gli infermieri che lavorano in carcere

Il corso è pensato per rispondere alla complessità del contesto carcerario e rafforzare la sicurezza clinica e operativa. Le attività formative sono iniziate con un focus sulla gestione avanzata dell’arresto cardiaco Le attività formative sono iniziate con un focus sulla gestione avanzata dell’arresto cardiaco, includendo l’utilizzo di dispositivi per la gestione delle vie aeree e dei farmaci in emergenza. Nei giorni successivi è stato affrontato un percorso di 20 ore destinato a medici e infermieri dell’emergenza-urgenza e basato su un approccio pratico, orientato alla gestione del trauma e degli eventi critici. "Quasi un anno fa, appena... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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