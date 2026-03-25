Nel 2022, un decreto firmato dal commissario alla sanità ha previsto l’ingresso di professionisti cubani negli ospedali calabresi. Non sono state rese note le cifre esatte dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, né la durata del loro incarico. La misura si inserisce in un piano volto a rafforzare il personale nelle strutture della regione.

AGI - Nel 2022, nel decreto emesso nella sua veste di commissario alla sanità per fronteggiare la grave carenza di medici nelle corsie degli ospedali della regione, il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, aveva previsto l'assunzione di un numero massimo di 493 camici bianchi provenienti da Cuba. Una cifra mai raggiunta, perché secondo dati forniti dalla Regione all'AGI, il picco massimo è stato di 403 professionisti provenienti dal paese caraibico. Oggi, nei vari ospedali della Calabria ci sono 320 professionisti cubani. Dei 403 camici bianchi cubani giunti nell'estrema regione peninsulare, alcuni hanno lasciato la sanità pubblica calabrese per trovare impiego in quella privata o per rientrare in patria. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Quanti sono i professionisti cubani che lavorano negli ospedali calabresi

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