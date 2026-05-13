Perché Brigitte Macron avrebbe schiaffeggiato Emmanuel | spunta un messaggio con un’attrice

Un anno fa si diffuse la notizia di un presunto schiaffo che Brigitte Macron avrebbe dato al marito durante un evento pubblico. Recentemente, è emerso un messaggio che coinvolge un’attrice e che sembra collegato a quell’episodio. La vicenda è al centro di speculazioni e non sono stati forniti dettagli ufficiali su quanto accaduto o sui motivi di eventuali tensioni tra i due.

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Ricordate quando Brigitte Macron, esattamente un anno fa, diede quel famigerato schiaffo al marito Emmanuel, che fu immortalato dalle telecamere all’aeroporto di Hanoi e diventò virale in poche ore? A quanto pare, il motivo di quel gesto sarebbe dovuto ad un messaggio compromettente scoperto sul telefono del presidente francese. A rivelarlo è il libro Un Couple (Presque) Parfait del giornalista Florian Tardif, uscito questa settimana e già al centro di un acceso dibattito in Francia. Secondo quanto ricostruito da Tardif, corrispondente politico di Paris Match, la first lady avrebbe letto un messaggio inviato dall’affascinante attrice iraniana Golshifteh Farahani al marito poco prima dell’atterraggio in Vietnam durante una visita di stato.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Perché Brigitte Macron avrebbe schiaffeggiato Emmanuel: spunta un messaggio con un’attrice ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scrissero su X che Brigitte Macron è nata uomo: condannati in 10 per cyberbullismo Notizie correlate Rivelato il mistero del famigerato schiaffo di Brigitte Macron a Emmanuel: ecco chi c'è dietroPer mesi quelle immagini hanno fatto il giro del mondo, alimentando polemiche, ironie e teorie di ogni tipo. Vi ricordate lo schiaffo di Brigitte a Macron? Secondo i media francesi era per gelosia. “Presunta liaison platonica del presidente con un’attrice franco-iraniana”Roma, 13 maggio 2026 – Vi ricordate il famoso schiaffo che Brigitte diede a Macron scendendo dall’aereo le cui immagini fecero il giro del mondo?... Temi più discussi: Il libro su Brigitte: Lo schiaffo a Macron in aereo una scena di gelosia. Lei è infelice; Dalla Francia: Lo schiaffo di Brigitte a Macron? Una scenata di gelosia per un'attrice iraniana; Lo schiaffo a Macron per colpa di quella donna, la reazione di Brigitte per le chat del marito: la rivelazione sulla crisi della coppia - Il video; Brigitte Macron, fake news su sessualità moglie presidente Francia: 10 a processo a Parigi. Il nuovo libro di una giornalista di Paris Match afferma che il presidente francese Macron avrebbe avuto un flirt platonico durato mesi con l'attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani. Il famigerato incidente dove Brigitte sembrò schiaffeggiarlo, fu in realtà una l x.com Vi ricordate lo schiaffo di Brigitte a Macron? Secondo i media francesi era per gelosia. Presunta liaison platonica del presidente con un’attrice franco-iranianaLe immagini della première dame che colpisce il capo dell’Eliseo scendendo dall’aereo in Vietnam fecero il giro del mondo. La coppia parlò di gioco, ora una nuova verità nel libro del giornaliosta Flo ... quotidiano.net Rivelato il mistero del famigerato schiaffo di Brigitte Macron a Emmanuel: ecco chi c'è dietroSi riapre il caso del celebre schiaffo sull’aereo presidenziale dato da Brigitte ad Emmanuel Macron. Secondo il giornalista Florian Tardif, all’origine della tensione ci sarebbero alcuni messaggi sc ... msn.com