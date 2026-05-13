Pera Toons è un cartoon Rai

Da ilgiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì, i bambini potranno vedere i cartoni animati di Pera Toons, il fumetto diventato un successo editoriale. La trasmissione presenta le battute, i giochi di parole e le barzellette del fumettista, adattate in formato animato. Il programma è trasmesso su una rete televisiva pubblica e permette ai più piccoli di seguire le avventure e le divertenti situazioni create dal fumettista. La trasmissione si rivolge a un pubblico infantile e mira a intrattenerlo con contenuti leggeri e umoristici.

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Avete presente quanto i vostri bambini ridono con i fumetti e i video di Pera Toons? Ecco, da lunedì, potrete gustare con i vostri pargoli le geniali battute, giochi di parole e barzellette del fumettista diventato un fenomeno editoriale trasformate in veri e propri cartoni animati. Una serie in 46 episodi ognuna di sei minuti, intitolata Prova a non ridere, in onda su Rai Gulp e disponibile anche su RaiPlay tutti i giorni, tranne il sabato, alle 19.30, con due puntate al giorno. È una operazione molto importante per la Rai perché porta per la prima volta in tv un Superman, anzi un Superpera della risata, al secolo Alessandro Perugini, che...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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LE MIGLIORI BATTUTE di Pera Toons - Compilation 20

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Il fumettista Pera Toons approda su Rai Gulp e Rai Play con una serie d’animazioneFumettista e content creator, Alessandro Perugini, in arte PERA TOONS, rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama culturale italiano.

Argomenti più discussi: Pera Toons: L’umorismo è allenamento, ridete anche per finta. Io mi faccio aiutare da mia figlia; Prova a non ridere!, la prima serie tv di Pera Toons; Cartoons on the Bay premia Pera Toons e Cartobaleno; Pera Toons, arriva la serie tv: Ogni puntata è come una escape room.

pera toons pera toons è unPera Toons il re dei libri. Il fumettista dei piccoli batte tutti in classificaHa già venduto oltre tre milioni di copie, è in testa alle graduatorie da mesi. Tra disegni e barzellette protagonista al Salone di Torino, poi al Festival di Rondine. lanazione.it

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