Da lunedì, i bambini potranno vedere i cartoni animati di Pera Toons, il fumetto diventato un successo editoriale. La trasmissione presenta le battute, i giochi di parole e le barzellette del fumettista, adattate in formato animato. Il programma è trasmesso su una rete televisiva pubblica e permette ai più piccoli di seguire le avventure e le divertenti situazioni create dal fumettista. La trasmissione si rivolge a un pubblico infantile e mira a intrattenerlo con contenuti leggeri e umoristici.

Avete presente quanto i vostri bambini ridono con i fumetti e i video di Pera Toons? Ecco, da lunedì, potrete gustare con i vostri pargoli le geniali battute, giochi di parole e barzellette del fumettista diventato un fenomeno editoriale trasformate in veri e propri cartoni animati. Una serie in 46 episodi ognuna di sei minuti, intitolata Prova a non ridere, in onda su Rai Gulp e disponibile anche su RaiPlay tutti i giorni, tranne il sabato, alle 19.30, con due puntate al giorno. È una operazione molto importante per la Rai perché porta per la prima volta in tv un Superman, anzi un Superpera della risata, al secolo Alessandro Perugini, che...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pera Toons è un cartoon Rai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LE MIGLIORI BATTUTE di Pera Toons - Compilation 20

Notizie correlate

Pera Toons: "Io Superman delle risate sbarco sulla Rai come cartoon"Il prossimo sogno nel cassetto è diventare un «rapPera» come «SPera Ebbasta», ma al momento con la il tono scanzonato e la semplicità che lo...

Il fumettista Pera Toons approda su Rai Gulp e Rai Play con una serie d’animazioneFumettista e content creator, Alessandro Perugini, in arte PERA TOONS, rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama culturale italiano.

Argomenti più discussi: Pera Toons: L’umorismo è allenamento, ridete anche per finta. Io mi faccio aiutare da mia figlia; Prova a non ridere!, la prima serie tv di Pera Toons; Cartoons on the Bay premia Pera Toons e Cartobaleno; Pera Toons, arriva la serie tv: Ogni puntata è come una escape room.

Pera Toons sbarca in TV! Il fenomeno del web arriva su Rai Gulp con una serie animata imperdibile. Alessandro Perugini, alias Pera Toons, porta il suo umorismo dal web alla TV con Prova a non ridere!. La serie animata per tutta la famiglia, ricca di freddu x.com

Ti prego Pera non ti ci mettere pure tu reddit

Pera Toons il re dei libri. Il fumettista dei piccoli batte tutti in classificaHa già venduto oltre tre milioni di copie, è in testa alle graduatorie da mesi. Tra disegni e barzellette protagonista al Salone di Torino, poi al Festival di Rondine. lanazione.it