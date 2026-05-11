Il prossimo sogno nel cassetto è diventare un «rapPera» come «SPera Ebbasta», ma al momento con la il tono scanzonato e la semplicità che lo caratterizzano Pera Toons, al secolo Alessandro Perugini, si gode il bel sogno realizzato di diventare un Superman della risata con Prova a non ridere, in onda su Rai Gulp e disponibile anche su RaiPlay da lunedì 18 maggio tutti i giorni tranne il sabato alle 19.30. «Mi hanno fatto cantare la sigla - dice ridendo - e ho trovato in questo una soddisfazione immensa: tra tutte le arti quella che tocca più cuore è la musica, quella che rimane di più, e quindi quello sarebbe bello, tanto ormai con tutti gli effettini e tutto, è una cosa anche simpatica cantare le mie freddure.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pera Toons: "Io Superman delle risate sbarco sulla Rai come cartoon"

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