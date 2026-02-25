Quando si pensa ai nonni si pensa sempre a vecchietti un po’ attempati ma oggi è cambiato tutto Io ho fatto i figli leggermente prima sono un nonno un po’ più figo | Sal Da Vinci

Sal Da Vinci è tra i protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo con “Per Sempre Sì”, brano prodotto da Merk & Kremont e Adriano Pennino, scritto da Sal Da Vinci, Francesco Da Vinci, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Merk & Kremont e Eugenio Maimone. “Una canzone che racconta la promessa più grande che due anime possano farsi”, ha detto l’artista a FqMagazine. Nella serata del venerdì, dedicata alle cover, l’artista darà vita a un incontro speciale con Michele Zarrillo, rileggendo insieme “ Cinque Giorni”. “C’è una cosa fondamentale, per me importante che è la promessa, Soprattutto nei tempi in cui viviamo che le promesse sono un pochino così evanescenti – ha spiegato l’artista a FqMagazine –. Nelle mie canzoni ho cantato di amori in crisi, di amori disperati, di amori che non vanno a buon fine, di amori che vivono un altro amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

