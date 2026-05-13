Per la Vanoli Basket Cremona e per mio papà | quella squadra non è stata solo sport

Per la Vanoli Basket Cremona, quella partita ha rappresentato molto più di una semplice vittoria sportiva. La tensione e l’attesa si sono trasformate rapidamente in festa tra i tifosi e gli spettatori, mentre gli occhi si alzavano verso i gradini che conducono alle tribune. Il momento di esultanza ha coinvolto tutti, creando un’atmosfera di condivisione e di emozioni che andava oltre il risultato sul campo.

La trepidazione si scioglieva in gioia, in un istante. Già sui gradini che portano in tribuna avvertivo la temperatura salire, vedevo le grandi luci scendere dal soffitto e un odore che ora mi pare identificare con quello dei pop-corn (chissà poi se sia vero, chissà se ci fossero i pop-corn) mi entrava nelle narici. Era un odore piacevole. Poi il parquet sotto i miei piedi, e allora sì che ero felice. Davvero, ero felice come può esserlo un adolescente che non ha preoccupazione più grande dell’interrogazione il giorno dopo e che si sta per sedere, accanto al suo papà, a guardare giocare la propria squadra. Correva l’anno 2009, avevo da poco la patente e insieme a mio padre avevo fatto due ore di auto per arrivare a Cremona.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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