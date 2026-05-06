Domenica, la squadra ha disputato la partita casalinga contro Venezia, segnando il suo addio sul campo locale prima di trasferirsi altrove. La partita ha suscitato emozioni tra i tifosi, con alcuni giocatori visibilmente commossi. La squadra, nota come Vanoli, ha recentemente concluso la sua avventura nella Coppa Italia e ha spostato la sede del club. Le prossime mosse della società sono ancora da definire.

Piedi piantati sui gradoni. Gli applausi si allungano. Più del solito. Come se smettere volesse dire accettare che sia finita per davvero. È una strana sensazione quella che avvolge i 2300 presenti al PalaRadi. Come un fruscio, un’esitazione collettiva: gente che resta in piedi e non sa bene quand’è il momento di andare via. Domenica 3 maggio 2026, penultima giornata di campionato. La partita è finita, ha vinto Venezia 111-88 ma il punteggio passa in secondo piano. E non perché gli ospiti corrono verso i playoff mentre i padroni di casa sono già salvi. La verità è che molto probabilmente a Cremona si è appena giocata l’ultima partita casalinga di sempre della Vanoli, dopo vent’anni consecutivi di Serie A, sedici dei quali in A1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ultima di Cremona: dalla Coppa Italia a Fontecchio, cosa è stata la Vanoli. E cosa succede adesso

Notizie correlate

Coppa d’Africa, perché è stata tolta al Senegal e cosa succede adessoLa Coppa d’Africa 2026 continua a far discutere anche a distanza di settimane dalla finale.

Vanoli: "Firmerei per salvezza all'ultima giornata e finale di coppa. Ora testa a Cremona"Firenze, 13 marzo 2026 – Il primo round va alla Fiorentina, seppur di misura e con una dose discreta di sofferenza.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Cremonese, la Lazio ha in testa la finale di Coppa Italia ma allo Zini non farà sconti; La Lazio vince a Cremona, decisivo il gol di Noslin al 92'; La Lazio distratta dal possibile addio di mister Sarri e dalla finale di Coppa Italia?; Lazio, sfida alla Cremonese: in ballo c'è il riscatto di Floriani Mussolini.

La Lazio diventa micidiale nei recuperi. Lo show l'ultima volta a CremonaSussulto iniziale (vittoria) e poi un punto nelle altre quattro partite. La cura Giampaolo, dati alla mano, non è stata di certo miracolosa per. tuttomercatoweb.com

Cremonese, quella notte di Coppa Italia a Napoli… Felix e contentiC’è un precedente recente allo stadio Maradona che ha fatto sorridere la Cremonese. Si riferisce al 17 gennaio 2023, ... cremonaoggi.it

Biglietti finale Coppa Italia Lazio - Inter, sold out: tutti i dettagli - facebook.com facebook

È aperta la vendita libera per la finale di Coppa Italia Frecciarossa Tutte le info #LazioInter #AvantiLazio x.com