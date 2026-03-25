Durante le finali regionali del Campionato Fin Torneo Invernale Esordienti, svoltasi nello Stadio del Nuoto di Riccione, la squadra di nuoto giovanile della Rari Nantes Romagna ha conquistato 16 medaglie d’oro, confermando la propria presenza tra le prime posizioni della classifica generale. La competizione si è svolta lo scorso fine settimana e ha visto la partecipazione di numerosi atleti della regione.

I giovani atleti hanno conquistato un totale di sedici ori, nove argenti e sei bronzi, confermando il talento e la costanza della squadra nelle varie discipline La Rari Nantes Romagna ha confermato il proprio ruolo di protagonista nel nuoto giovanile dell’Emilia Romagna durante le finali regionali del Campionato Fin Torneo Invernale Esordienti, che si è disputato lo scorso fine settimana allo Stadio del Nuoto di Riccione, piazzandosi al terzo posto nella classifica generale per società. I giovani atleti hanno conquistato un totale di sedici ori, nove argenti e sei bronzi, confermando il talento e la costanza della squadra nelle varie discipline. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Nuoto, pioggia di medaglie e 16 sono d'oro: Rari Nantes Romagna protagonista alle finali regionali Esordienti

Articoli correlati

Nuoto, Cus Ferrara brilla alle finali regionali: pioggia di medaglieGrande fine settimana per il Cus Ferrara Nuoto, impegnato a Riccione nella prima sessione delle finali regionali di categoria.

Nuoto, finali regionali: pioggia di medaglie e 39 personal best per la Polisportiva RiccioneConquistate 16 medaglie complessive (6 ori, 5 argenti e 5 bronzi) e soprattutto registrati 39 personal best su 86 gare disputate Grande fine...

Tutto quello che riguarda Rari Nantes Romagna

Discussioni sull' argomento Nuoto, Rari Nantes protagonista alle finali del Campionato regionale Fin Torneo Invernale Esordienti; Nuoto artistico e inclusione Trofeo Sincro per Tutti.

Nuoto, pioggia di medaglie e 16 sono d'oro: Rari Nantes Romagna protagonista alle finali regionali EsordientiLa Rari Nantes Romagna ha confermato il proprio ruolo di protagonista nel nuoto giovanile dell’Emilia Romagna durante le finali regionali del Campionato Fin Torneo Invernale Esordienti, che si è ... forlitoday.it

Rari Nantes Saronno, bilancio positivo ai Campionati Regionali InvernaliSARONNO – Si sono appena conclusi a Milano e Monza i due fine settimana dedicati ai campionati regionali di categoria […] ... ilsaronno.it