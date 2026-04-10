Catania nuova guida per la Camera Penale | Tamburino guida il direttivo

A Catania, l’assemblea della Camera penale Serafino Famà ha eletto il nuovo consiglio direttivo. Tra i membri, è stato scelto come presidente Tommaso Tamburino. La nomina segna un cambiamento nella guida dell’associazione, che si occupa di professionisti del settore legale penale. La decisione è stata presa durante l’assemblea, in cui sono stati approvati i nomi del nuovo organo direttivo.

L’assemblea della Camera penale Serafino Famà di Catania ha definito la nuova guida dell’istituzione attraverso l’elezione del consiglio direttivo, che vede Tommaso Tamburino ricoprire il ruolo di presidente. La riorganizzazione interna coinvolge anche Attilio Indelicato come vicepresidente, con Stefania La Porta nel ruolo di segretaria e Gisella Coco incaricata della tesoreria. Il gruppo dei consiglieri sarà composto da Vito Distefano, Andrea Peluso e Salvo Cannata. Il passaggio di testimone tra le istituzioni forensi. Il nuovo vertice prende le redini dell’ente ringraziando pubblicamente per il lavoro svolto dal precedente presidente, Francesco Antille, sottolineando la dedizione dimostrata durante il suo mandato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, nuova guida per la Camera Penale: Tamburino guida il direttivo Nuova guida per il Segretariato Europeo: Puglisi guida la scienzaIl Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche ha affidato la sua presidenza al professore Puglisi, che subentra nella guida... Camera Civile di Caserta, nuova guida per l’avvocatura: Ricciardelli PresidenteIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.