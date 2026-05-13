Per la prima volta allo stadio si entra solo con smartphone | in Finale di Coppa Italia addio a cartaceo e PDF

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta, l'accesso allo stadio per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter avverrà solo tramite smartphone. Gli spettatori dovranno presentare un biglietto digitale salvato nel wallet del telefono, che utilizza la tecnologia NFC. Questa modalità sostituisce i tradizionali biglietti cartacei e i PDF, rendendo più digitale e meno cartaceo l'ingresso all'impianto sportivo. La novità riguarda l'intero processo di accesso all'evento.

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Per assistere alla finale di Coppa Italia di questa sera tra Lazio e Inter, gli spettatori potranno entrare allo stadio utilizzando esclusivamente un biglietto NFC salvato nel wallet dello smartphone. Addio a biglietti cartacei e PDF salvati sul telefono.🔗 Leggi su Fanpage.it

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