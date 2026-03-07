Finale di Coppa Italia cambia la viabilità per Ancona-Pistoiese | tutte le indicazioni per arrivare allo stadio

In vista della finale di ritorno di Coppa Italia di Serie D tra Ancona e Pistoiese, sono state pubblicate le indicazioni ufficiali per l’accesso allo stadio e per la viabilità nelle zone circostanti. Le autorità hanno stabilito modifiche alla circolazione per consentire il regolare svolgimento dell’evento e facilitare gli spostamenti dei tifosi. Le disposizioni entreranno in vigore nelle ore precedenti al match.

Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 20 di questa sera. Fino alle 18:15 sarà possibile arrivare allo stadio provenendo da Camerano (Strada Cameranense) e dal sottopasso di via Filonzi, zona Ciavattini Garden.

Ancona-Pistoiese in finale di Coppa Italia: Gubbio ospiterà la sfida unica del 7 marzo.La finale di Coppa Italia tra Ancona e Pistoiese si disputerà in gara unica sabato 7 marzo allo stadio Barbetti di Gubbio.

Coppa Italia. E’ finale di andata! Pistoiese e Ancona in campo alle 17,30Andrà in scena oggi pomeriggio, alle 17,30, la finale di andata della Coppa Italia di Serie D, che vedrà affrontarsi Pistoiese e Ancona.

