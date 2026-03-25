Inter Women domenica semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Roma | allo stadio si entrerà GRATIS

Domenica si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile tra Inter Women e Roma Women. L’incontro si terrà allo stadio e l’ingresso sarà gratuito per i tifosi. Dopo il pareggio contro il Napoli Women, l’Inter di Gianpiero Piovani si prepara a affrontare questa partita decisiva.

Inter Women. Dopo il pareggio contro il Napoli Women, l’Inter di Gianpiero Piovani torna subito in campo per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. All’Arena Civica Gianni Brera arriva la Roma per la semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile, una sfida che vale l’accesso alla finale. Si riparte dall’1-1 dell’andata, maturato in condizioni difficili sotto la pioggia, e tutto è ancora aperto. Le nerazzurre avranno il fattore campo dalla loro parte e cercheranno di sfruttarlo per completare l’opera e conquistare un posto nell’ultimo atto della competizione. Quella tra Inter e Roma è ormai una rivalità che sta segnando la stagione del calcio femminile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Inter Women, domenica la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la RomaLe nerazzurre di Piovani, dopo l'1-1 della gara di andata, cerca contro le giallorosse l'accesso alla finalissima ... msn.com

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