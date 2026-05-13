Per i San Antonio Spurs il futuro è adesso

I San Antonio Spurs si sono assicurati la vittoria in gara-5 contro Minnesota, con un punteggio di 126-97. La squadra di casa ha dominato fin dai primi possessi, rendendo difficile per gli avversari invertire la tendenza nonostante la resistenza mostrata. La partita si è conclusa con il risultato che favorisce i Spurs, portando la serie a un punto decisivo.

Minnesota non si è arresa facilmente in gara-5, nonostante il punteggio finale di 126-97 suggerisca il contrario e la sensazione fosse chiara fin dai primi possessi: San Antonio non avrebbe perso questa partita. I Timberwolves prima sono rientrati da uno svantaggio di 18 punti nel secondo quarto, fino a tornare in pareggio sul 61-61 grazie a un parziale di 14-2 all’inizio del terzo periodo. E poi, dopo essere di nuovo scivolati indietro fino a toccare i 20 punti di distacco all’inizio del quarto, sono tornati sotto o almeno ci hanno provato, arrivando al -11, che nell’epoca del tiro da tre punti è uno scarto che non lascia particolari sicurezze a chi lo possiede.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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