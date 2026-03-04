I San Antonio Spurs hanno dominato la partita contro i Philadelphia 76ers, concludendo con un punteggio di 131-91. Fin dall'inizio, i padroni di casa hanno preso il comando, mantenendo il vantaggio fino alla fine e assicurandosi una vittoria schiacciante. La gara si è svolta senza particolari intoppi, con i Spurs che hanno controllato il ritmo e le azioni sul campo per tutta la durata dell'incontro.

La serata riservata ai San Antonio Spurs contro i Philadelphia 76ers ha confermato una rimonta netta dall’inizio alla fine: una vittoria netta 131-91 che ha cancellato la prima sconfitta dopo 12 match. La squadra ha mostrato continuità offensiva, fissando il ritmo fin dal primo quarto e mantenendo il controllo del punteggio per tutta la partita, senza mai abbassare l’intensità. harper ha chiuso con 22 punti, mentre devin vassell ha contribuito con 22 punti, includendo 6 triple. victor wembanyama ha realizzato 10 punti in una notte tutto sommato mirata all’efficacia collettiva, con la squadra che non è mai scesa sotto la guida degli Spurs e ha toccato il +49 al termine del terzo periodo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - San Antonio travolge Philadelphia: vittoria schiacciante per i Spurs

Italia travolge la Gran Bretagna: vittoria schiaccianteUna prova energica e ben costruita dall'Italbasket si è registrata a Newcastle, dove la squadra allenata dal ct Banchi ha imposto un ritmo elevato e...

LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 102-117, NBA 2026 in DIRETTA: i texani bissano la recente vittoria23:07 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs.