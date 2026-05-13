Una proposta di rafforzamento internazionale viene avanzata per contenere la crescita di un paese con un'economia significativa. La proposta, avanzata da un membro del Parlamento, suggerisce di creare un G7 più ampio, includendo altri paesi. Questa iniziativa si inserisce in un quadro di analisi legato a un rallentamento dello sviluppo economico interno del paese in questione, che si è manifestato a partire dal 2015.

Nonostante il rallentamento del suo sviluppo interno visibile dal 2015 in poi a causa di sovracapacità, cioè produzione industriale superiore alle capacità di assorbimento del mercato, e implosione degli investimenti immobiliari con esiti finanziari destabilizzanti, la Cina a conduzione Xi Jinping non ha rinunciato all’obiettivo strategico di diventare e farsi riconoscere come il primo potere globale. Quale sarebbe la giusta strategia per impedirlo? Nel 1977 Deng Xiaoping ricevette dall’Intelligence la versione segreta del rapporto Andropov che raccomandava le misure per rafforzare l’Unione Sovietica ed evitare che implodesse. Pechino studiò...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Per contenere il Dragone serve un G7+. La proposta di Pelanda

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