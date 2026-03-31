Quella di Sigonella è una decisione che guarda al consenso La versione di Pelanda

Nelle ultime ore le autorità italiane hanno comunicato il rifiuto di autorizzare l’uso della base aerea di Sigonella a dei bombardieri americani. La decisione riguarda esclusivamente il consenso per l’accesso allo scalo militare e non include altre modalità di utilizzo. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi di questa scelta.

Nelle scorse ore è stata resa pubblica la notizia del rifiuto da parte delle autorità italiane di permettere l’uso della base aerea di Sigonella a dei bombardieri americani. Dalle verifiche effettuate, i velivoli non risultavano impiegati per attività logistiche o tecniche già ricomprese negli accordi vigenti, rendendo necessario un via libera specifico che non era stato richiesto. Ma c’è qualcos’altro che ha pesato nel prendere questa decisione? Formiche.net lo ha chiesto a Carlo Pelanda, saggista esperto di affari internazionali. Come legge i fatti dello scorso venerdì? Come un semplice vizio di forma. Probabilmente non era stata data in tempo la dovuta comunicazione, come dice il nostro ministro della Difesa, e come penso che d’altronde sia. 🔗 Leggi su Formiche.net

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