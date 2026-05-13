Pep Guardiola contro il VAR | Non mi sono mai fidato è furioso per l'episodio di West Ham-Arsenal
L’allenatore di una squadra di calcio ha espresso forte disappunto riguardo all’uso del VAR, commentando di non aver mai riposto fiducia in questa tecnologia. La partita tra West Ham e Arsenal si è conclusa con un gol annullato dopo una lunga revisione al video, che ha acceso le polemiche. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i protagonisti e gli spettatori, mentre la possibilità che questa decisione possa influenzare il campionato è stata discussa nelle ultime ore.
La Premier League potrebbe essere decisa dal gol annullato dopo una lunga revisione del VAR in West Ham-Arsenal. Guardiola ha manifestato i suoi dubbi sul VAR.🔗 Leggi su Fanpage.it
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