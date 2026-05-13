Pep Guardiola contro il VAR | Non mi sono mai fidato è furioso per l'episodio di West Ham-Arsenal

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore di una squadra di calcio ha espresso forte disappunto riguardo all’uso del VAR, commentando di non aver mai riposto fiducia in questa tecnologia. La partita tra West Ham e Arsenal si è conclusa con un gol annullato dopo una lunga revisione al video, che ha acceso le polemiche. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i protagonisti e gli spettatori, mentre la possibilità che questa decisione possa influenzare il campionato è stata discussa nelle ultime ore.

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La Premier League potrebbe essere decisa dal gol annullato dopo una lunga revisione del VAR in West Ham-Arsenal. Guardiola ha manifestato i suoi dubbi sul VAR.🔗 Leggi su Fanpage.it

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