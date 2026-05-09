Dopo la vittoria per 3-0 del suo Manchester City contro il Brentford, Pep Guardiola ha chiuso la conferenza stampa postpartita incrociando le braccia e dicendo "Come On You Irons!". Sono il gesto e le parole che identificano i tifosi del West Ham, prossimo avversario dell'Arsenal. I Gunners guidano la Premier League con due punti di vantaggio sulla squadra dell'ex Barcellona, con tre partite da giocare a testa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola incrocia la braccia: "Forza West Ham!". La gufata contro l'Arsenal

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