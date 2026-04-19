Il papà del bimbo di 2 anni morto in ambulanza tra Rovigo e Padova | Mi sono fidato e me l'hanno ammazzato

Un’operazione di trasferimento in ambulanza si è conclusa con la morte di un bambino di due anni, durante un viaggio tra due ospedali della regione. Dopo l’accaduto, il padre del piccolo ha dichiarato di essersi fidato del personale medico, accusando di aver subito un danno grave. Nel frattempo, le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della vicenda e verificare eventuali responsabilità.

È stata aperta un'inchiesta sulla morte del bimbo di 2 anni verificatasi durante il trasferimento dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova dopo un intervento al braccio. A giorni l'autopsia. Il papà: "Tutti ci avevano detto che era un'operazione semplicissima, senza rischi. Vogliamo sapere cos'è successo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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“È entrato in ospedale saltellando, poco dopo ci hanno detto che era morto”. A parlare è il papà di Adam, il bambino di 2 anni e mezzo morto in seguito a complicanze verificatesi durante un'operazione all'ospedale di Rovigo. Il piccolo era stato ricoverato per s - facebook.com facebook