Il fine settimana dell’1 maggio in Emilia-Romagna offre l’opportunità di visitare diversi mercatini di antiquariato e vintage sparsi nella regione. A Bologna e nei centri limitrofi si svolgono eventi dedicati agli appassionati di oggetti d’epoca e collezionismo, con bancarelle che propongono pezzi unici e rari. La stagione primaverile invita a trascorrere le giornate all’aperto, tra esposizioni e passeggiate tra le bancarelle.

Bologna, 30 aprile 2026 – È quasi estate? Vediamo maggio che mese sarà, se pazzerello come di solito lo è marzo o già un percorso diretto verso il bel tempo. Intanto, una cosa è quasi certa: se non pioverà e le temperature saranno vicine ai 30 gradi come durante il weekend del 25 aprile, una passeggiata all’aria aperta può essere una bella idea per trascorrere anche in compagnia il fine settimana dell’1 maggio. Molti si prenderanno qualche giorno di pausa, facendo ponte. Qualcun altro potrebbe rimanere nei dintorni di casa. In ogni caso, in Emilia-Romagna è un’altra bella occasione per visitare fiere, mercati, mangiare fuori e approfittare per qualche acquisto, magari vintage, magari a poco prezzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare il weekend dell’1 maggio: viaggio tra i mercatini di antiquariato e vintage in Emilia-Romagna

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