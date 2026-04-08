Pentathlon Valentina Martinescu e Irene Prampolini volano in semifinale nella World Cup de Il Cairo

Lunedì è iniziata la tappa di Il Cairo della World Cup 2026 di pentathlon moderno. La competizione si svolge in Egitto e rappresenta il primo appuntamento della stagione. Tra i partecipanti, Valentina Martinescu e Irene Prampolini hanno conquistato la qualificazione alla semifinale. La manifestazione si svolge su più discipline e prosegue con le fasi successive, attirando atleti da vari paesi.

Ha ufficialmente preso il via il lungo programma della tappa de Il Cairo (Egitto) primo appuntamento della World Cup 2026 di pentathlon moderno. Si è partiti con le qualificazioni femminili. Erano tre le azzurre ai nastri di partenza della gara egiziana e due di loro, Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre) e Irene Prampolini (Fiamme Oro) hanno staccato il pass per le semifinali. Eliminata, invece, Teresa Gioia (Aeronautica Militare). Nel Gruppo A di qualificazioni la migliore prestazione porta la firma dell’atleta indipendente Viktoriia Sazonova con 1414 punti contro i 1410 della padrona di casa Ganah Elgindy ed i 1408 della connazionale Zeina Amer. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Valentina Martinescu e Irene Prampolini volano in semifinale nella World Cup de Il Cairo Leggi anche: Rapporto semifinale T20 World Cup 2026, risultato, highlights Pentathlon, la Coppa del Mondo inizia da Il Cairo: assenti Elena Micheli ed Aurora Tognetti, otto italiani al viaMessi alle spalle i Campionati Italiani Senior di pentathlon moderno, che hanno segnato il rientro in gara di Elena Micheli dopo la maternità, si... Temi più discussi: Pentathlon Moderno, World Cup 2026: otto azzurri al via della prima tappa in Egitto; Pentathlon, la Coppa del Mondo inizia da Il Cairo: assenti Elena Micheli ed Aurora Tognetti, otto italiani al via; Pentathlon, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: nove azzurri in Egitto; Pentathlon, Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per la prima tappa. L’Italia del pentathlon ricevuta dal presidente Buonfiglio: I vostri risultati davvero importantiAurora Tognetti, bronzo mondiale individuale a Kaunas, Valentina Martinescu e Maria Beatrice Mercuri, oro iridato a squadre con Tognetti, hanno omaggiato il Presidente Buonfiglio con le loro divise da ... corrieredellosport.it Pentathlon Moderno, Europei Senior: Valentina Martinescu e Matteo Bovenzi d’argento a MadridItalia d’argento ai Campionati Europei Senior di Pentathlon Moderno in corso a Madrid. Valentina Martinescu (Junior Asti) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) hanno portato i colori azzurri sul ... tuttosport.com