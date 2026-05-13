Nel match degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, Andrea Pellegrino affronta Jannik Sinner e viene sconfitto. Pellegrino riconosce la forza dell’avversario, definendolo un “martello” che gli toglie il fiato. La partita si conclude con la vittoria di Sinner, rispettando le previsioni che lo vedevano come favorito.

Andrea Pellegrino, nel rispetto dei pronostici della vigilia, perde contro Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il pugliese offre però, soprattutto nel secondo set, una prova di grande carattere ed esce dal campo a testa alta. Pellegrino, al termine della partita ha analizzato la sua prestazione e delineato i prossimi passi del suo percorso. Il commento della prestazione offerta contro il numero uno del mondo: “ Non c’è una cosa in particolare che mi ha dato fastidio, Jannik ti toglie il fiato, è come un martello che non regala niente. Serve in maniera incredibile nei momenti importanti e ha una mentalità con cui fa la differenza “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pellegrino: ” Sinner è un martello, ti toglie il fiato”

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PELLEGRINO SENZA PAROLE IN CONFERENZA: SINNER TI TOGLIE IL FIATO, UN MARTELLO..NON REGALA NIENTE

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