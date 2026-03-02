Un momento che toglie il fiato

L'aria di via Borgonuovo a Milano si è animata con la voce di Mina, che ha accompagnato le ultime modelle della sfilata Armani dedicata alla collezione Autunno Inverno 20262027. La scena ha visto protagonisti i modelli che hanno sfilato davanti al pubblico, mentre la cantante ha intonato un brano in un momento che molti hanno definito emozionante e coinvolgente.

L ’aria di via Borgonuovo a Milano si è riempita di una vibrazione inconfondibile: la voce di Mina ha accompagnato le ultime modelle della sfilata Armani, trasformando la chiusura della collezione Autunno Inverno 20262027 in un tributo indimenticabile. Il brano inedito, A costo di morire, è stato il cuore pulsante del finale, una dedica che la Tigre di Cremona ha voluto cucire addosso al ricordo di Giorgio Armani, scomparso lo scorso settembre. Un momento di rara intensità, dove la musica ha preso per mano la moda per un ultimo saluto al Re. MFW 2026: i look delle star in front row. guarda le foto La sfilata Armani a Milano. Questa sfilata ha segnato anche un passaggio storico: il debutto ufficiale di Silvana Armani alla guida creativa del prêt-à-porter donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un momento che toglie il fiato Highline a Milano: la passeggiata sospesa che toglie il fiatoDi colpo mi sento proiettato nella celebre scena di Miracolo a Milano, la pellicola fantastica di Vittorio De Sica, dove i protagonisti volano come... Sydney Sweeney, la Marilyn Monroe contemporanea, toglie il fiato sul red carpet di HollywoodIl red carpet è tutto per Sydney Sweeney alla première di The Housemaid presso lo storico TCL Chinese Theatre di Los Angeles. La Danza del Sole Un Tramonto che toglie il fiato Aggiornamenti e notizie su momento. Discussioni sull' argomento Gli effetti emotivi della tragedia di Crans Montana su adolescenti e genitori; Vincitori Berlinale 2026 i film meritevoli delle altre sezioni; I custodi della Costituzione siamo noi, l’alternativa è l’arbitrio del sovrano; La legge che toglie soldi alla sanità per regalarli a Big Pharma e farmacie | Milena Gabanelli. Bronchiectasie, il peso invisibile di una malattia che toglie respiro e vita socialeC’è un momento, nel racconto di Elisabetta Stracchi, che restituisce con una chiarezza disarmante il peso di convivere con le bronchiectasie: Adesso per tutta la vita io dovrò portarmi questo carico ... osservatoriomalattierare.it Vota la tua canzone italiana preferita del momento al numero WhatsApp 348 348 437 2960 . La tua preferenza sarà utile per stilare la top ten della settimana in onda il sabato pomeriggio alle 16:00 sul digitale terrestre 177 e sulle nostre App Radio e TV con F facebook #Gatti in conferenza stampa: "Ho passato un momento non semplice, al giorno d'oggi troppa gente parla, parlano tutti e tutti si sentono in grado di giudicare. Io nella vita ho passato di tutto, a me non pesa ma ad altri può dare fastidio. Quando vesti la mag x.com