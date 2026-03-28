Matilde Gori la voce d' oro del Morgagni | Vincere al teatro Rossini? Un' emozione che toglie il fiato

Matilde Gori, giovane talento nata nel 2006, si distingue per la sua passione per il canto e la formazione linguistica. Recentemente ha dichiarato che vincere al teatro Rossini rappresenta un'emozione molto forte. La sua voce è stata definita

Intervista alla giovane promessa del canto forlivese dopo il primo posto nella categoria pop. Il segreto del successo? "Attitudine mentale e zero paura di faticare per ciò che si ama" Quando una persona è portata per l’arte, se lo sente dentro. Lo sa bene Matilde Gori, classe 2006, una maturità linguistica e una vocazione per il canto. La sua passione l’ha portata, giovanissima, a partecipare a “Giovani in crescendo”, concorso di musica e canto per la valorizzazione delle eccellenze, organizzato dall'orchestra G. Rossini di Pesaro. Dopo essersi iscritta tramite la sua scuola, il Liceo Classico Morgagni, ha partecipato per la categoria “canto pop”, vincendo con il brano Stay di Rihanna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Matilde Gori, la "voce d'oro" del Morgagni: "Vincere al teatro Rossini? Un'emozione che toglie il fiato" Articoli correlati Highline a Milano: la passeggiata sospesa che toglie il fiatoDi colpo mi sento proiettato nella celebre scena di Miracolo a Milano, la pellicola fantastica di Vittorio De Sica, dove i protagonisti volano come... Un momento che toglie il fiatoL’aria di via Borgonuovo a Milano si è riempita di una vibrazione inconfondibile: la voce di Mina ha accompagnato le ultime modelle della sfilata...