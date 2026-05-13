Nel match degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, Andrea Pellegrino ha affrontato Jannik Sinner e ha concluso il suo percorso nella competizione. Pellegrino, che partiva sfavorito, ha riconosciuto la difficoltà di colpire l’avversario, affermando di non aver mai avuto modo di far male a Sinner durante il confronto. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, rispettando le previsioni della vigilia.

Andrea Pellegrino, nel rispetto dei pronostici della vigilia, perde contro Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il pugliese offre però, soprattutto nel secondo set, una prova di grande carattere ed esce dal campo a testa alta. Pellegrino, al termine della partita ha analizzato la sua prestazione e delineato i prossimi passi del suo percorso. Il commento della prestazione offerta contro il numero uno del mondo: “ Non c’è una cosa in particolare che mi ha dato fastidio, Jannik ti toglie il fiato, è come un martello che non regala niente. Serve in maniera incredibile nei momenti importanti e ha una mentalità con cui fa la differenza “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pellegrino descrive Sinner: “Non riuscivo a fargli male in alcun modo, ti toglie il fiato”

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