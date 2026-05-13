Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato su YouTube i possibili sviluppi futuri del Milan, soffermandosi sulla figura di Gerry Cardinale. Secondo Pellegatti, il nuovo presidente dovrebbe affrontare alcune questioni legate al passato, in particolare il licenziamento di Maldini, e potrebbe avviare cambiamenti significativi all’interno della società. Le sue parole fanno riferimento a possibili rivoluzioni nella gestione del club e alle prossime mosse di Cardinale.

Voci di una possibile rivoluzione continuano a farsi per il futuro del Milan. I rossoneri, a prescindere dalla qualificazione in Champions League o meno, potrebbero cambiare tutto: al momento, infatti, sarebbero in bilico le posizioni di Massimiliano Allegri, Igli Tare e anche quella di Giorgio Furlani. L'ad rossonero è stato fortemente contestato dai tifosi rossoneri durante la partita tra il Milan e l'Atalanta e potrebbe anche lasciare il Milan cambiando completamente il futuro della società. L'acquisizione totale di RedBird e l'uscita di scena da parte di Elliott, infatti, ha dato più potere in mano a Cardinale, che potrebbe cambiare davvero tutto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Cardinale deve farsi perdonare il licenziamento di Maldini. Prepara la rivoluzione”

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