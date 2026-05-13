peggio della grecia

Attualmente, l’Italia detiene il record di paese europeo con il debito pubblico più elevato. La crescita del debito si è verificata nel corso degli ultimi anni, superando quella di altri stati membri dell’Unione Europea, tra cui la Grecia. I dati ufficiali mostrano che il rapporto tra debito e prodotto interno lordo ha raggiunto livelli superiori a quelli di molte altre nazioni, segnando un aumento rispetto ai valori registrati in passato.

Ora il paese europeo con il debito pubblico più alto è l'Italia, e il modo in cui è successo è una storia da cui dovremmo aver imparato qualcosa Che il debito pubblico italiano sia alto è noto da decenni. Negli ultimi anni la consolazione è stata spesso che tra i paesi europei ce n’era uno col debito più alto, in rapporto alla dimensione della sua economia: la Grecia, uno stato che negli ultimi quindici anni ha vissuto una crisi storica, che è arrivato sull’orlo del fallimento, i cui conti sono stati posti sotto controllo dalle istituzioni internazionali, e che è stato proprio il simbolo della crisi del debito che colpì i paesi europei nel 2011.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Sarebbe la democrazia casuale come in Grecia così tanto peggio? reddit

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