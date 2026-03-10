Guerra Iran allarme della NATO | Isola della Grecia a rischio attacco

La NATO ha espresso preoccupazione per un possibile attacco all’isola greca di Creta, in particolare alla base di Souda Bay, considerata un punto strategico nell’area del Mediterraneo orientale. La tensione legata al conflitto con l’Iran si sta estendendo, coinvolgendo anche questa regione, e rappresenta un elemento di attenzione per le forze militari alleate. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.

La crisi legata al conflitto con l’Iran arriva a lambire anche il Mediterraneo orientale. Al centro delle preoccupazioni della NATO c’è Creta, dove si trova la base strategica di Souda Bay, uno dei principali avamposti militari dell’Alleanza nell’area. Secondo le valutazioni condivise con Washington, l’isola potrebbe diventare un possibile obiettivo in caso di escalation. Per questo il governo greco ha deciso di rafforzare con urgenza le proprie difese. Le analisi di sicurezza indicano un “rischio significativo” che la base possa essere presa di mira da un missile iraniano. Nel linguaggio operativo dell’Alleanza Atlantica, si tratta di una valutazione che si colloca appena sotto il livello di “rischio elevato”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

