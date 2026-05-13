Un noto giornalista sportivo ha commentato la recente partita del Milan, sottolineando che la squadra ha già raggiunto il limite del fondo di risorse a disposizione. Nel suo intervento su YouTube, ha evidenziato come la sconfitta per 2-3 contro l’Atalanta abbia messo in luce alcune difficoltà nella gestione del gioco da parte dell’allenatore. La critica si concentra sull’incapacità di Allegri di organizzare efficacemente le azioni offensive.

La partita della scorsa domenica contro l'Atalanta sarebbe dovuta essere quella del rilancio, in zona Champions League, del Milan di Massimiliano Allegri, che aveva già perso recentemente contro Lazio, Napoli, Udinese e Sassuolo. E invece i rossoneri sono andati sotto di tre gol (Éderson, Davide Zappacosta, Giacomo Raspadori) prima del tentativo finale di rientrare nel match (reti di Strahinja Pavlovic e Christopher Nkunku su calcio di rigore), non servito, purtroppo, a portare a casa neanche un punto. Ora la situazione in vetta si complica. Perché la Juventus ha scavalcato i rossoneri al terzo posto (68 punti contro i 67 del Diavolo), la Roma ha agganciato il Milan e il Como si è portato a soli 2 punti di distanza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pedullà: “Milan, fondo già toccato. È emersa l’incapacità di Allegri di fare calcio”

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