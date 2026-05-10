Cuomo | I dirigenti del Milan pensano di insegnare calcio agli altri Allegri doveva fare come Gasperini
Durante la conferenza stampa di ieri al centro sportivo di Milanello, il tecnico del Milan ha affrontato diversi temi legati alla squadra. In seguito, un giornalista di 'TeleLombardia' ha commentato la situazione, criticando alcune posizioni dei dirigenti del club e mettendo in discussione le scelte di Allegri, facendo riferimento a un’ipotetica differenza di approccio tra il tecnico attuale e il suo predecessore.
Il Milan vive un momento tutt'altro che florido: sconfitte a ripetizione, gol che non arrivano, la qualificazione in Champions League che rischia di sfuggire. Eppure, in un momento in cui si dovrebbe restare tutti uniti per uscire dalla crisi, sui quotidiani sportivi emergono i 'rumors' di una possibile defenestrazione dell'allenatore Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare in luogo dell'accoppiata Vincenzo Italiano-Tony D'Amico per volere dell'onnipotente amministratore delegato Giorgio Furlani. Il quale, come si ricorderà, già l'anno passato spingeva per questa soluzione. Michael Cuomo, giornalista di 'TeleLombardia', intervenendo sul canale 'YouTube' del collega del 'Corriere della Sera', Carlos Passerini, non le ha mandate a dire.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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