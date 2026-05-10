Cuomo | I dirigenti del Milan pensano di insegnare calcio agli altri Allegri doveva fare come Gasperini

Durante la conferenza stampa di ieri al centro sportivo di Milanello, il tecnico del Milan ha affrontato diversi temi legati alla squadra. In seguito, un giornalista di 'TeleLombardia' ha commentato la situazione, criticando alcune posizioni dei dirigenti del club e mettendo in discussione le scelte di Allegri, facendo riferimento a un’ipotetica differenza di approccio tra il tecnico attuale e il suo predecessore.

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