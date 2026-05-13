Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha commentato la recente sconfitta del Milan contro l'Atalanta, criticando duramente l'operato dell'allenatore. Pedullà ha affermato che Allegri non trasmette più alcuna idea alla squadra e ha definito il suo lavoro come un vero disastro. La sua analisi si concentra sulla mancanza di strategia e chiarezza nel gioco del Milan sotto la gestione attuale.

La caduta del Milan contro l'Atalanta ha continuato ad aprire una voragine presente da diversi mesi, non solo da un punto di vista legato alla classifica ma un qualcosa di più grande, legato proprio al progetto che è stato costruito. Il 2-3 di San Siro ha fatto permettere alla Juventus di scavalcare i rossoneri, mettendo così a serio rischio la qualificazione in Champions League. Con sole 2 partite rimaste da giocare, la paura di non riuscire l'obiettivo stagionale prefissato è tanta, con Massimiliano Allegri visto come 'colpevole' principale. Dopo la sconfitta contro i nerazzurri, molte voci hanno voluto esprimere il proprio pensiero, incluso il giornalista sportivo Alfredo Pedullà.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pedullà durissimo: “Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro”

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