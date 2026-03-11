A Catania, quattro persone sono state indagate per detenzione di materiale pedopornografico, con una di esse anche arrestata. Tra gli indagati ci sono impiegati e pensionati di età tra i 50 e i 70 anni. Sono stati sequestrati anche dispositivi informatici contenenti

Quattro persone indagate, una delle quali in stato d’arresto, impiegati e pensionati tra i 50 e i 70 anni, per detenzione di ingente materiale pedopornografico. L’indagine del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia postale di Catania è stata avviata dal Centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia postale che, grazie alla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha utilizzato avanzati strumenti investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pedopornografia: 4 indagati a Catania, un arresto. Sequestrati "giochi" informatici per compiere abusi virtuali su minori

