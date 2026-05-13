Pedone investito da un' auto in via Togliatti a Langhirano | è grave in ospedale

Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, un pedone è stato investito da un'auto all'incrocio tra via Togliatti e via Roma a Langhirano. L'incidente si è verificato poco prima delle 15 e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Il ferito è stato trasportato in ospedale con condizioni considerate gravi. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

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Un pedone è stato investito da un'auto all'incrocio tra via Togliatti e via Roma a Langhirano. L'allarme è scattato poco prima delle ore 15 di mercoledì 13 maggio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. La dinamica dell'incidente, che ha provocato il ferimento di una persona, non è.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pedone investito: è grave. Travolto da un’auto, trasferito all’ospedale in codice rossoViareggio, 21 aprile 2026 – Paura a Viareggio e apprensione per un pedone adesso grave in ospedale. Somma Lombardo, pedone investito da un’auto: gravissimo in ospedaleSomma Lombardo (Varese), 5 marzo 2026 – Drammatico incidente a Somma Lombardo, nel Varesotto: un pedone è stato investito ed è stato portato... Temi più discussi: Paura al Quartiere Ferrovia: pedone travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali; Nuoro, pedone investito da un’auto mentre attraversa la strada; Morto un pedone investito da una bicicletta a Winterthur; Tgcom24: Usa, pedone investito e ucciso da un aereo: ecco le immagini Video. Usa, pedone investito e ucciso da un aereo: ecco le immagini #incidenteaereo x.com avete mai investito un ciclista sulle strisce? - reddit.com reddit Pedone travolto e ucciso da un camion: schiacciato due volte dal mezzo in manovraUn uomo di 84 anni è morto investito questa mattina a Milano. È accaduto poco dopo le 10 in via Cadore, quasi all'incrocio con corso XXII marzo dove l'anziano è ... corriereadriatico.it Si ferma per far passare un camion poi attraversa: uomo investito e ucciso dal mezzo in retromarciaL'investimento mortale nella mattinata di mercoledì 13 maggio, in via Cadore. Inutili purtroppo i soccorsi: il pedone, 84 anni, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale ... milanotoday.it