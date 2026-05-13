Pedone investito da un' auto in via Togliatti a Langhirano | è grave in ospedale
Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, un pedone è stato investito da un'auto all'incrocio tra via Togliatti e via Roma a Langhirano. L'incidente si è verificato poco prima delle 15 e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Il ferito è stato trasportato in ospedale con condizioni considerate gravi. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
Un pedone è stato investito da un'auto all'incrocio tra via Togliatti e via Roma a Langhirano. L'allarme è scattato poco prima delle ore 15 di mercoledì 13 maggio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. La dinamica dell'incidente, che ha provocato il ferimento di una persona, non è.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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