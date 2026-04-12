Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla Brigata Anticrimine in Francia con l’accusa di aver commesso atti di abuso sessuale su capre e pecore. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe preso di mira diversi animali appartenenti a un allevamento locale. L’arresto è stato effettuato in seguito a una serie di denunce presentate dai proprietari degli animali coinvolti. Le autorità continuano le verifiche per chiarire l’intera vicenda.

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato giovedì sera dalla Brigata Anticrimine (BAC). È sospettato di aver commesso diversi abusi sessuali su capre e pecore nella città di Pennes-Mirabeu (Bouches-du-Rhône), secondo quanto riportato dal quotidiano locale La Provence. Di fronte a questa situazione, i proprietari hanno installato delle telecamere di sorveglianza, che hanno rivelato la presenza di un giovane. Grazie a queste immagini, la BAC è riuscita a identificare e arrestare un sospetto corrispondente alla descrizione ottenuta dal sistema di videosorveglianza. Il giovane, di nazionalità afghana, è stato posto in custodia cautelare e dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamento di animali domestici.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Francia, accusato di abusi sessuali su capre e pecore: arrestato afghano

Aspettava e braccava la vittima in metro: 60enne accusato di abusi sessuali ripetuti su un 16enne. Arrestato in flagranzaPer giorni ha preso di mira un ragazzino di 16 anni molestandolo sulla metro C a Roma nel tragitto per andare a scuola.

Noto osteopata arrestato, accusato di abusi sessuali. Shock nel mondo dello sportValdinievole, 5 marzo 2026 – L’arresto è avvenuto nel suo studio, davanti a numerose persone che hanno assistito incredule.