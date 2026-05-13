Pedalata di primavera | torna l' ottava edizione di Famiglia in bicicletta
SAN VITO DEI NORMANNI - Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera sanvitese: domenica 17 maggio si svolgerà l'ottava edizione di "Famiglia in bicicletta", l'evento organizzato dalla Parrocchia Santa Rita. L'iniziativa, nata con lo scopo di promuovere lo sport, la socializzazione e.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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