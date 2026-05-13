Peculato assolto anche in appello l' ex sindaco di Giffoni

L'ex sindaco di Giffoni Valle Piana e ex consigliere provinciale è stato assolto anche in appello dalle accuse di peculato. La corte ha stabilito che il fatto non sussiste, confermando così l'assoluzione già emessa in primo grado. La vicenda giudiziaria si è conclusa con questa decisione, che ha confermato l'assenza di responsabilità penale per l'ex primo cittadino.

E' stato assolto anche in appello dalle accuse di peculato "perché il fatto non sussiste", l'ex sindaco di Giffoni Valle Piana ed ex consigliere provinciale Paolo Russomando. Russomando era accusato di aver utilizzato impropriamente la carta di credito della società Gal, spendendo oltre i budget.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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