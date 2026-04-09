PUC nel mirino Avanti Giffoni e Giffoni Attiva al sindaco | Va revocato subito

Il 26 marzo si è tenuto un incontro pubblico promosso da due associazioni locali, Avanti Giffoni e Giffoni Attiva, dedicato al nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC). Durante l’evento, sono state espresse richieste al sindaco di revocare immediatamente il piano. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e approvazione del PUC, suscitando reazioni da parte di diverse forze politiche e cittadini presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti L’incontro del 26 marzo, organizzato da Avanti Giffoni e Giffoni Attiva, ha rappresentato un’importante occasione di confronto pubblico sul nuovo Piano Urbanistico Comunale. In quella sede, alla luce della proroga al 30 giugno 2027 per l’approvazione dello strumento urbanistico disposta dalla Legge di Stabilità della regione Campania, è stato lanciato un forte appello al sindaco e all’amministrazione: revocare il PUC attualmente adottato, poiché non tiene conto del reale sviluppo economico e sociale della città. Avanti?Giffoni e Giffoni Attiva denunciano, inoltre, la totale mancanza di un confronto democratico. A differenza di quanto avvenuto nei comuni limitrofi, sono stati ignorati i cittadini, le forze politiche, le associazioni, i tecnici e gli imprenditori locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PUC nel mirino, Avanti Giffoni e Giffoni Attiva al sindaco: “Va revocato subito” Svolta storica al Giffoni: nasce la Fondazione di Partecipazione “Giffoni Experience – La Valle delle Culture”Il fondatore Claudio Gubitosi: “Dallo scorso mese di settembre abbiamo attivato tutte le procedure per questo importante passaggio” Giffoni compie un...