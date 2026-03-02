Il sindaco di Scafati è stato assolto anche da Corte d’Appello

Oggi la Corte d’Appello di Salerno ha assolto il sindaco di Scafati in un procedimento giudiziario. La decisione è stata presa dal collegio presieduto dal dottor Perrotta e composto dai giudici a latere. La vicenda giudiziaria si è conclusa con l’assoluzione del primo cittadino, che non dovrà rispondere di accuse precedentemente sollevate.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi la Corte di Appello di Salerno, presieduta dal dott. Perrotta e coi giudici a latere dott.ssa Zambrano e dott.ssa Conforti, ha dichiarato inammissibile l’appello della Procura della Repubblica di Salerno che aveva impugnato la sentenza di assoluzione con formula piena nei confronti del dott. Pasquale Aliberti, attuale sindaco di Scafati, imputato del gravissimo reato di scambio politico mafioso”. Lo fanno sapere, con una nota, gli avvocati Silverio Sica e Giuseppe Pepe esprimendo “soddisfazione per una pronuncia giuridicamente corretta e assunta con grande onestà intellettuale da parte della Corte”..... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

