Domani sera andrà in onda il gran finale di “Pechino Express – L’Estremo Oriente”, il programma che ha seguito tre coppie durante un viaggio di oltre 5.000 chilometri attraverso Indonesia, Cina e Giappone. La puntata conclusiva si potrà vedere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Dopo settimane di avventure e sfide, si deciderà quale coppia porterà a casa la vittoria.

In onda domani sera. Dopo oltre 5mila chilometri attraversando Indonesia, Cina e Giappone, si chiude domani, giovedì 14 maggio, il viaggio di “Pechino Express – L’Estremo Oriente”, in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Un’avventura intensa e ricca di emozioni per le coppie in gara, guidate da Costantino della Gherardesca insieme agli inviati speciali Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, uno per ciascun Paese attraversato. Nel corso della stagione, i viaggiatori hanno scoperto le meraviglie naturali di Bali e Java, in Indonesia, attraversato la Cina vivendo esperienze profonde a contatto con le comunità locali e infine raggiunto il Giappone, ultima tappa di un percorso che li ha portati fino a un passo dal Tappeto Rosso finale.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Pechino Express”, gran finale in Giappone: tre coppie si giocano la vittoria

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