Pechino Express 2026 si parte! 10 coppie in viaggio tra Indonesia Cina e Giappone

Giovedì 12 marzo prende il via la nuova edizione di Pechino Express 2026, trasmessa su una rete nazionale. Dieci coppie di concorrenti si preparano a intraprendere un viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone, affrontando tappe e sfide lungo il percorso. La trasmissione segue le avventure di partecipanti che si misurano con percorsi e situazioni diverse in paesi asiatici.

Al via giovedì 12 marzo la nuova edizione di Pechino Express, con 10 coppie di concorrenti in giro per l'Estremo Oriente, tra Indonesia, Cina e Giappone, guidati per la prima volta da quattro conduttori Pronti, partenza, via: debutta oggi Pechino Express 2026, il reality che si conferma di anno in anno il migliore della TV italiana. Il segreto è semplice: tra viaggi, location esotiche e giochi, al centro di tutto c'è l'avventura, prima di tutto umana, che riesce magicamente a trasmettere anche al suo pubblico a casa. Saremmo però ingenerosi nel non riconoscere buona parte del successo anche a colui che da anni ci guida nei segreti di Pechino, Costantino della Gherardesca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

