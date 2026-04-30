L'ottava puntata di Pechino Express 2026 si avvicina alla conclusione e si preannuncia come una tappa importante per lo sviluppo della gara. La puntata del 30 aprile sarà trasmessa in prima serata e vedrà i concorrenti impegnati in nuove sfide e prove di resistenza. La competizione si fa più intensa e le dinamiche tra i partecipanti si fanno sempre più evidenti. La puntata sarà seguita da un pubblico appassionato e curioso di conoscere gli sviluppi finali.

Pechino Express 2026 si avvicina alle battute finali e l’ottava puntata dello show sarà per molti versi decisiva. Ormai in gara sono rimaste poche coppie e la sfida si fa sempre più accesa, fra prove da superare, passaggi e nuovi luoghi da scoprire. Pechino Express 2026, le anticipazioni del 30 aprile. Nell’ottava puntata di Pechino Express infatti le coppie dovranno conquistare il biglietto per raggiungere il Giappone, ultima tappa del viaggio. Arrivare nel paese però non sarà semplicissimo. Prima dovranno percorrere la bellezza di 509 chilometri, partendo dalla città di Dengfeng per arrivare al traguardo fissato a Xi’an, dove scopriranno il famosissimo Esercito di Terracotta, costituito da più di 7000 figure di combattenti a grandezza naturale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pechino Express, anticipazioni del 30 aprile: cosa succede nell’ottava puntata

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