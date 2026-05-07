Pechino Express anticipazioni 7 maggio | cosa succede nella nona puntata

La semifinale di Pechino Express si svolgerà in Giappone, il terzo e ultimo paese di questa edizione. La puntata del 7 maggio vede i concorrenti impegnati nella fase più critica della gara, con l’obiettivo di conquistare gli ultimi posti per accedere alla finale. La corsa si avvicina alla conclusione e i partecipanti affrontano le ultime sfide prima di arrivare al traguardo.

La corsa verso il traguardo entra nella sua fase più decisiva. La semifinale di Pechino Express segna l’approdo in Giappone, terzo e ultimo Paese di questa edizione, e mette in palio gli ultimi posti disponibili per la finale. Un passaggio cruciale, senza margini di errore, che promette tensione e colpi di scena. Giovedì 7 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i concorrenti affronteranno una tappa lunga 627 chilometri, da Tokyo a Nara. Un percorso che rappresenta molto più di una semplice prova fisica: è il banco di prova definitivo per chi ambisce alla vittoria. A guidare i viaggiatori, come sempre, sarà Costantino della Gherardesca, affiancato per la prima volta in questa fase del programma da Guido Meda, volto simbolo della MotoGP, chiamato a portare energia e ritmo alla competizione.🔗 Leggi su Dilei.it

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