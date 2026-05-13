Pavlovic verso la cessione in Premier senza Champions | Milan non ripetere lo stesso errore dello scorso anno

Da pianetamilan.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Pavlovic al Milan dipende dai risultati della squadra e dalla possibilità di qualificarsi in Champions League. Secondo fonti di mercato, due club di Premier League sono interessati al difensore e potrebbero offrire un trasferimento nei prossimi mesi. La decisione sulla cessione potrebbe essere presa in base alle esigenze del club e alle offerte ricevute, mentre il Milan valuta le proprie strategie di mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Milan sta vivendo la fase più delicata della propria stagione. Le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3) hanno rimesso in discussione una qualificazione in Champions League che sembrava consolidata. I rossoneri sono entrati tra le prime quattro posizioni dalla 4ª giornata e ci sono rimasti per tutto il campionato, arrivando a -6 dall'Inter alla vigilia della 31ª giornata. Dal 15 marzo, giorno dello 0-1 contro la Lazio, la squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto solo 7 punti in 7 gare, con un parziale di appena 25 punti nel girone di ritorno. Attualmente il Milan occupa il quarto posto in classifica a quota 67 punti, a pari merito con la Roma e con il Como che insegue a quota 65.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: “Il polso è l’ultimo anello della catena. Alcaraz lo scorso anno aveva commesso lo stesso errore”: l’analisi del medico-fisiatra

Milan, Pavlovic: “Contenti rispetto all’anno scorso. Ma c’è del rammarico perché …”Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è secondo in classifica in Serie A, con 57 punti dopo 27 partite, frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 2...

Argomenti più discussi: Il Chelsea punta Pavlovic, il Milan fissa il prezzo per la cessione: i dettagli; TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: IL CHELSEA PUNTA PAVLOVIC, IL MILAN FISSA IL PREZZO PER LA CESSIONE: I DETTAGLI; Pavlovic, il possibile sacrificato sull’altare del bilancio: la cessione…; Mercato Milan, Pavlovic nel mirino delle big d'Europa.

Milan, verso l'Udinese: Pavlovic in parte in gruppo, le ultime su Leao e MaignanIl Milan continua a prepararsi in vista del prossimo impegno di Serie A, la trasferta di Udine, e da Milanello arrivano novità per quanto riguarda l'infermeria rossonera. La vittoria contro il Bologna ... calciomercato.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web