Pavlovic verso la cessione in Premier senza Champions | Milan non ripetere lo stesso errore dello scorso anno

Il futuro di Pavlovic al Milan dipende dai risultati della squadra e dalla possibilità di qualificarsi in Champions League. Secondo fonti di mercato, due club di Premier League sono interessati al difensore e potrebbero offrire un trasferimento nei prossimi mesi. La decisione sulla cessione potrebbe essere presa in base alle esigenze del club e alle offerte ricevute, mentre il Milan valuta le proprie strategie di mercato.

Il Milan sta vivendo la fase più delicata della propria stagione. Le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3) hanno rimesso in discussione una qualificazione in Champions League che sembrava consolidata. I rossoneri sono entrati tra le prime quattro posizioni dalla 4ª giornata e ci sono rimasti per tutto il campionato, arrivando a -6 dall'Inter alla vigilia della 31ª giornata. Dal 15 marzo, giorno dello 0-1 contro la Lazio, la squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto solo 7 punti in 7 gare, con un parziale di appena 25 punti nel girone di ritorno. Attualmente il Milan occupa il quarto posto in classifica a quota 67 punti, a pari merito con la Roma e con il Como che insegue a quota 65.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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