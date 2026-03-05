Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha dichiarato che la squadra è soddisfatta dei risultati rispetto all’anno passato, anche se ha espresso un certo rammarico per alcuni aspetti ancora da migliorare. Ha aggiunto che il team lavora costantemente per migliorare le proprie prestazioni e che si aspetta di continuare su questa strada.

Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è secondo in classifica in Serie A, con 57 punti dopo 27 partite, frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte: sono 43 i gol segnati e 20 quelli subiti. I rossoneri, è vero, sono distanziati di 10 punti dal primo posto dell'Inter. E domenica c'è il derby. Ma è altrettanto vero come guardino Napoli (+4), Roma (+6), Como (+9), Juventus (+10) e Atalanta (+12) dall'alto in basso. Tutt'altro passo, insomma, rispetto all'anonima stagione 2024-2025, in cui il Diavolo allenato da Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi ha fallito anche la qualificazione alle coppe europee.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic: “Contenti rispetto all’anno scorso. Ma c’è del rammarico perché …”

Milan, i numeri parlano chiaro: Pavlovic e Leao hanno già fatto meglio dell’anno scorsoNel weekend di Serie A appena concluso, il Milan di Massimiliano Allegri si è subito rialzato dopo la brutta sconfitta di 'San Siro' contro il Parma...

Leggi anche: Il criticato Napoli di quest’anno ha appena quattro punti in meno rispetto allo scorso anno

Una raccolta di contenuti su Milan Pavlovic Contenti rispetto....

Temi più discussi: Pavlovic: Il derby? L’Inter non è favorita. Stare a casa la sera? Io ci sto sempre; Milan, Pavlovic svela il suo segreto: Senza paura contro l'Inter. Pulisic il più duro da marcare; Milan, Pavlovic: Derby? Siamo pronti, ma l'Inter ha un vantaggio; Milan, Pavlovic: Derby è vita o morte, l'Inter non è favorita. Scudetto? Tutto è possibile. Pulisic più di Leao. Il mio nome significa senza paura.

Pavlovic: Milan club più grande in cui ho militato finora. Allegri ha portato tante piccole coseIntervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha parlato della sua militanza nel club. tuttomercatoweb.com

Milan, la carica di Pavlovic verso il derby: Siamo pronti. È la partita più importante della stagioneLe parole di Strahinja Pavlovic verso il derby di Milano ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ... gianlucadimarzio.com

Referee appointments for Milan–Inter: •Referee: Daniele Doveri •Fourth Official: Matteo Marchetti •VAR: Rosario Abisso •AVAR: Marco Di Bello x.com

Il difensore serbo del Milan rivela il compagno di squadra più difficile da marcare in allenamento https://mdst.it/4u4XiLP #SportMediaset - facebook.com facebook