Un medico-fisiatra ha spiegato che il polso rappresenta l’ultimo elemento di una catena biomeccanica complessa, sottolineando come questa articolazione sia particolarmente soggetta a usura tra i tennisti. Ricordando un episodio dello scorso anno, il professionista ha evidenziato che anche un noto giocatore aveva commesso lo stesso errore, rimarcando l’importanza di prestare attenzione a questa zona. La questione riguarda quindi la vulnerabilità del polso durante le intense attività sportive.

“Il polso funziona come l’ultimo anello di una catena biomeccanica”. E così diventa l’articolazione più logorata dai tennisti. L’infortunio patito da Carlos Alcaraz a Barcellona è tutt’altro che una rarità. Lo spiega ad Adnkronos Salute Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’UniSalento e segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa): “Dati elaborati dalla Mayo Clinic indicano in modo allarmante che circa il 30% di tutte le patologie dell’arto superiore nei tennisti riguarda specificamente l’articolazione del polso“. Il campione spagnolo si è presentato in pubblico...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il polso è l’ultimo anello della catena. Alcaraz lo scorso anno aveva commesso lo stesso errore”: l’analisi del medico-fisiatra

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