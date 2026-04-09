Un uomo è stato ferito e ha avuto paura dopo essere stato aggredito da un cane fuori controllo in strada, in un comune dell’area vesuviana. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi e ha attirato l’attenzione sulla sicurezza urbana e sulla gestione degli animali domestici. La zona interessata è stata oggetto di interventi da parte delle autorità locali, che stanno approfondendo l’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Un episodio che riporta al centro il tema della sicurezza urbana e della gestione degli animali domestici si è verificato nei giorni scorsi in un comune dell’area vesuviana. Giuseppe Giunto ha denunciato di essere stato aggredito da un cane lasciato senza guinzaglio né museruola mentre passeggiava con il proprio animale di piccola taglia. Secondo quanto ricostruito nella denuncia presentata alle forze dell’ordine, l’episodio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio del 3 aprile. L’uomo stava camminando in strada quando un molosso, sfuggito al controllo del proprietario, avrebbe attaccato prima il suo cane e poi lui stesso, facendolo cadere a terra e provocandogli diverse lesioni successivamente refertate in ospedale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredito in strada da un cane fuori controllo: paura e ferite per un uomo

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È stato aggredito in via della Maddalena, nel centro storico del capoluogo ligure, intorno alle 3 di notte, da uno sconosciuto che poi è fuggito nei vicoli - facebook.com facebook

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