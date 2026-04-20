Una rapina si è verificata in un centro commerciale della capitale, coinvolgendo l’uso di picconi e fumogeni. Durante l’evento, sono stati causati ingenti danni a un negozio, con gli scaffali svuotati. La polizia è intervenuta sul posto per ricostruire l’accaduto e raccogliere eventuali prove. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sul numero di feriti, se presenti.

Pieno giorno.Due commesse dietro al bancone di una gioielleria sono pronte a iniziare una nuova giornata lavorativa. Poi l’irruzione di cinque uomini incappucciati. Armati di piccone sfondano le vetrine e nel giro di pochi secondi ripuliscono gli espositori. Non sono scene di un film, ma è il colpo messo a segno questa mattina all’interno del centro commerciale Euroma2, nel quadrante sud di Roma. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, già acquisite dagli investigatori, mostrano le fasi concitate dell’assalto. Sono cinque le persone, vestite di scuro e con il volto coperto, che fanno irruzione nel negozio subito dopo l’apertura, intorno alle 10.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, rapina con picconi e fumogeni: paura in un centro commerciale

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