Nel basso Salento si è verificato un forte boato che ha fatto tremare le finestre di molte abitazioni, causando preoccupazione tra i residenti. L’evento è stato udito chiaramente in numerosi Comuni della zona, ma le cause rimangono ancora sconosciute. Al momento, si ipotizza un boom sonico o un’esercitazione aerea, e le autorità hanno escluso rischi per la popolazione. La ricerca delle origini dell’incidente prosegue.

Forte boato scuote il basso Salento: tremano i vetri delle case, è giallo sulle cause. Un boato potente, avvertito distintamente da decine di Comuni, ha scatenato il panico nel pomeriggio di oggi (13 maggio). Centinaia di segnalazioni sui social e nelle chat: si ipotizza un boom sonico, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Cosa è successo Un pomeriggio di incertezza per migliaia di cittadini nel basso Salento. Un boato violento è stato avvertito intorno alle 17 in una vasta area della provincia di Lecce, innescando un immediato tam-tam di messaggi su WhatsApp e segnalazioni sui social network. La stessa Protezione Civile Salento ha aperto un thread sulla propria pagina Facebook per raccogliere testimonianze e mappare l'accaduto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Paura nel Salento: un potente boato fa tremare le finestre, ipotesi boom sonico. Possibile esercitazione aerea, nessun pericolo

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